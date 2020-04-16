Ассоциация тенниса США выделит $ 15 млн на борьбу с последствиями коронавируса

Ассоциация тенниса США (USTA) объявила о финансовой помощи — из-за пандемии коронавируса будет выделено $ 15 млн на поддержку теннисных сооружений, местных теннисных организаций и тренеров. Об этом сообщает New York Times.
USTA разработала специальную программу, в рамках которой до конца 2020-го сократятся зарплаты топ-менеджеров организации. Различные работники пошли на сокращение оплаты труда от 10 до 20%.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2 миллионов случаев заражения. Зарегистрировано более 128 тысяч смертей. Излечилось более 500 тысяч человек.
- 16 апреля 2020
-
21:38
-
15:36
-
13:23
-
11:12
- 15 апреля 2020
-
23:12
-
20:50
-
19:14
-
16:27
-
15:04
-
13:35
-
11:17
-
09:20
-
00:58
- 14 апреля 2020
-
23:53
-
22:46
-
20:55
-
19:26
-
18:09
-
17:50
-
16:51
-
15:58
-
14:24
-
14:07
-
13:50
-
12:21
-
11:23
-
10:28
-
09:50
-
02:25
- 13 апреля 2020
-
23:36
-
23:13
-
19:21
-
16:59
-
15:42
-
15:21