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Ассоциация тенниса США выделит $ 15 млн на борьбу с последствиями коронавируса

Ассоциация тенниса США выделит $ 15 млн на борьбу с последствиями коронавируса
Теннис 0

Ассоциация тенниса США (USTA) объявила о финансовой помощи — из-за пандемии коронавируса будет выделено $ 15 млн на поддержку теннисных сооружений, местных теннисных организаций и тренеров. Об этом сообщает New York Times.

USTA разработала специальную программу, в рамках которой до конца 2020-го сократятся зарплаты топ-менеджеров организации. Различные работники пошли на сокращение оплаты труда от 10 до 20%.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2 миллионов случаев заражения. Зарегистрировано более 128 тысяч смертей. Излечилось более 500 тысяч человек.

Британская федерация тенниса направила $ 25 млн на поддержку национальных спортсменов
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