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Ястремская стала героиней мультфильма, рассказывающего о защите от коронавируса

Ястремская стала героиней мультфильма, рассказывающего о защите от коронавируса
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась коротким мультфильмом, главной героиней которого является она. В ролике 19-летняя уроженка Одессы рассказывает о мерах предосторожности, которые нужно соблюдать для защиты от заражения коронавирусом.

«Готова сразиться даже с самым коварным противником», — говорит персонаж 25-й ракетки мира.

Видео доступно на канале Dayana Yastremska в YouTube.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2 миллионов случаев заражения. Зарегистрировано более 128 тысяч смертей. Излечилось более 500 тысяч человек.

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