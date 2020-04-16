Ястремская стала героиней мультфильма, рассказывающего о защите от коронавируса

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась коротким мультфильмом, главной героиней которого является она. В ролике 19-летняя уроженка Одессы рассказывает о мерах предосторожности, которые нужно соблюдать для защиты от заражения коронавирусом.



«Готова сразиться даже с самым коварным противником», — говорит персонаж 25-й ракетки мира.

Видео доступно на канале Dayana Yastremska в YouTube.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2 миллионов случаев заражения. Зарегистрировано более 128 тысяч смертей. Излечилось более 500 тысяч человек.