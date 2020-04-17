Решение о проведении или отмене US Open будет принято в июне

Организаторы Открытого чемпионата США в июне проведут заседание, на котором будет обсуждена возможность отмены предстоящего розыгрыша или же проведения соревнований в 2020 году. Об этом сообщил директор Ассоциации тенниса США Майк Доус.



«Нам очень повезло, что мы четвёртый турнир Большого шлема в году — пока время играет в нашу пользу. Мы хотим провести турнир, но главным фактором станет здоровье и благополучие игроков, болельщиков и всего персонала соревнований. Сейчас мы ориентируемся на июнь как на время, когда будет принято решение. Не исключаем проведение чемпионата без зрителей, но сейчас это очень маловероятный сценарий. Это не в духе праздника тенниса», — цитирует Доуса AFP.



Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Ранее стало известно об отмене предстоящего розыгрыша Уимблдона.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2 миллионов случаев заражения. Зарегистрировано более 128 тысяч смертей. Излечилось более 500 тысяч человек.