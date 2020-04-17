Шарапова выставила на аукцион ракетку, чтобы помочь пострадавшим от коронавируса

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» теннисистка Мария Шарапова, чтобы внести личный вклад в борьбу с пандемией коронавируса, выставила на благотворительный аукцион, вся выручка которого пойдёт на борьбу с коронавирусом, ракетку со своим автографом.

Аукцион, проходящий под эгидой Международной гуманитарной организации «Врачи без границ», завершится 19 апреля.



«Для меня большая честь принять участие в аукционе «Врачей без границ». Я оставила автограф на ракетке, которой играла в прошлом году», — написала Мария на своей странице в «Фейсбуке».



Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2.1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 140 тысяч смертей. Излечилось более 530 тысяч человек.