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Шарапова выставила на аукцион ракетку, чтобы помочь пострадавшим от коронавируса

Шарапова выставила на аукцион ракетку, чтобы помочь пострадавшим от коронавируса
Теннис / WTA 0

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» теннисистка Мария Шарапова, чтобы внести личный вклад в борьбу с пандемией коронавируса, выставила на благотворительный аукцион, вся выручка которого пойдёт на борьбу с коронавирусом, ракетку со своим автографом.

Аукцион, проходящий под эгидой Международной гуманитарной организации «Врачи без границ», завершится 19 апреля.

«Для меня большая честь принять участие в аукционе «Врачей без границ». Я оставила автограф на ракетке, которой играла в прошлом году», — написала Мария на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2.1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 140 тысяч смертей. Излечилось более 530 тысяч человек.

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