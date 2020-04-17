Рафаэль Надаль усомнился в возможности проведения крупного турнира в ближайшее время

Знаменитый испанский теннисист Рафаэль Надаль предположил, что в ближайшее время из-за пандемии коронавируса не удастся провести ни одного крупного турнира.

«Теннис — спорт мирового масштаба. Мы путешествуем из страны в страну, нужно мобилизовать много людей. Мне кажется, будет трудно сыграть крупный турнир в краткосрочной или среднесрочной перспективе», — приводит слова Надаля AFP.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.

В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По состоянию на 16 апреля коронавирусом в мире заразилось более 2 млн человек. Умерло более 145 тыс. заразившихся, ещё около 547 тыс. выздоровело.