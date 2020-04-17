«Как будто горло резали лезвия». Теннисист Коккинакис рассказал о болезни

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис рассказал о болезни, из-за которой ему пришлось пропустить Australian Open.

«Мне сказали, что во время сна я перестал дышать. Моё горло сильно воспалилось. Потерял 10 килограммов веса, потому что не мог есть. Каждую ночь мне приходилось менять по четыре-пять футболок, настолько сильно я потел из-за высокой температуры. Боль в горле убивала меня и никак не проходила. Было ощущение, будто моё горло резали лезвия.

Меня забрали в больницу в Мельбурне. Затем я вернулся в Аделаиду, состояние не улучшалось. Я не мог есть, мне было трудно пить воду. Снова пришлось лечь в больницу.

К счастью, сейчас мне стало лучше. Чувствую себя относительно здоровым, но вся эта ситуация очень расстраивает", — цитирует Коккинакиса Herald Sun.