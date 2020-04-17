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Роддик: я дурак. Понадобилось 12 лет, чтобы понять подачу Федерера

Роддик: я дурак. Понадобилось 12 лет, чтобы понять подачу Федерера
Теннис / ATP 0

Бывшая первая ракетка мира Энди Роддик рассказал, что ему понадобилось 12 лет, чтобы разгадать секрет подачи знаменитого швейцарца Роджера Федерера.

«Порой наши матчи вгоняли меня в депрессию. На его второй подаче я часто пытался забежать справа, но никогда не мог выбрать верный момент. Он пользовался этим и выполнял резаный удар. Наверное, я дёргался чуть раньше, чем нужно. Он пользовался этим 12 лет.

Однако потом мне кто-то об этом рассказал, и я начал заколачивать приёмы второй подачи. Однажды в Майами я взял три или четыре подачи подряд. Я играл очень плохо, но смог победить. Тогда он сказал мне: «Теперь и ты понимаешь». Я дурак, которому понадобилось 12 лет, чтобы понять это», — цитирует Роддика Tennis Channel.

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