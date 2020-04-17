Роддик: я дурак. Понадобилось 12 лет, чтобы понять подачу Федерера

Бывшая первая ракетка мира Энди Роддик рассказал, что ему понадобилось 12 лет, чтобы разгадать секрет подачи знаменитого швейцарца Роджера Федерера.

«Порой наши матчи вгоняли меня в депрессию. На его второй подаче я часто пытался забежать справа, но никогда не мог выбрать верный момент. Он пользовался этим и выполнял резаный удар. Наверное, я дёргался чуть раньше, чем нужно. Он пользовался этим 12 лет.

Однако потом мне кто-то об этом рассказал, и я начал заколачивать приёмы второй подачи. Однажды в Майами я взял три или четыре подачи подряд. Я играл очень плохо, но смог победить. Тогда он сказал мне: «Теперь и ты понимаешь». Я дурак, которому понадобилось 12 лет, чтобы понять это», — цитирует Роддика Tennis Channel.

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