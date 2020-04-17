Кубок Лэйвера перенесён на 2021 год, турнир пройдёт в сентябре в Бостоне

Четвёртый Кубок Лэйвера, который должен был пройти в Бостоне с 25 по 27 сентября 2020 года, был перенесён на 2021 год. Он пройдёт там же, в TD Garden в Бостоне с 24 по 26 сентября. Конфликт в теннисном календаре случился из-за переноса «Ролан Гаррос» на осень из-за угрозы распространения коронавируса.
Предыдущие розыгрыши Кубка Лэйвера прошли в Праге (2017), Чикаго (2018) и Женеве (2019).
«К сожалению, Кубок Лэйвера должен быть перенесен на год вперёд, но в данной ситуации это правильное решение для всех заинтересованных лиц», — приводит слова 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера официальный сайт соревнований.
Напомним, Кубок Лэйвера — международный теннисный мужской турнир, проводимый с 2017 года на закрытых кортах между командой Европы и командой мира, которая состоит из игроков неевропейских стран.
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