Михаил Южный: Шаповалов может выигрывать красивые розыгрыши и безумные очки

Бывшая восьмая ракетка мира россиянин Михаил Южный рассказал о подопечном из топ-теннисистов – 21-летнем канадце Денисе Шаповалове.

«У меня он первый подопечный на топ-уровне, и постепенно мы стараемся сработаться. На корте Денис может всё делать просто здорово, вопрос лишь в стабильности. В целом отличный игрок. На мой взгляд, у него прекрасная игра, он интересен зрителям и при этом немного отличается от других теннисистов. Может выигрывать красивые розыгрыши, безумные очки, а может быть очень стабильным в определённые моменты», — приводит слова Южного Tennis World USA.

Шаповалов занимает 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Выиграл один турнир АТР, став победителем соревнований в Стокгольме в 2019 году.