«Вот так и тренируемся!» Хачанов выложил видео занятия с сыном

15-я ракетка мира 23-летний российский теннисист Карен Хачанов выложил видео домашней тренировки. Спортсмен показывает упражнения с гантелей, в чём ему активно помогает семимесячный сын.

«Вот так и тренируемся!» — прокомментировал видео Хачанов на своей странице в «Инстаграме».

Видео тренировки Карена Хачанова доступно на «Чемпионате».

В активе Хачанова четыре титула, завоёванных на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Первый турнир АТР Карен выиграл в 2016 году в Чэнду. Наболее удачным у спортсмена стал 2018 год, когда Хачанов стал лучшим на соревнованиях в Париже, Марселе и на Кубке Кремля в Москве.

Из-за пандемии коронавируса Хачанов, как и все россияне, вынужден жить в условиях самоизоляции и тренироваться в домашних условиях.