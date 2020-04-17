«Вот так и тренируемся!» Хачанов выложил видео занятия с сыном

15-я ракетка мира 23-летний российский теннисист Карен Хачанов выложил видео домашней тренировки. Спортсмен показывает упражнения с гантелей, в чём ему активно помогает семимесячный сын.
«Вот так и тренируемся!» — прокомментировал видео Хачанов на своей странице в «Инстаграме».
Видео тренировки Карена Хачанова доступно на «Чемпионате».
В активе Хачанова четыре титула, завоёванных на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Первый турнир АТР Карен выиграл в 2016 году в Чэнду. Наболее удачным у спортсмена стал 2018 год, когда Хачанов стал лучшим на соревнованиях в Париже, Марселе и на Кубке Кремля в Москве.
Из-за пандемии коронавируса Хачанов, как и все россияне, вынужден жить в условиях самоизоляции и тренироваться в домашних условиях.
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