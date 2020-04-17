Теннисные организации выделят на поддержку игроков от $ 5 млн до $ 8 млн

Международная федерация тенниса (ITF), организаторы четырёх турниров «Большого шлема» (Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приступили к обсуждению скоординированной программы финансовой поддержки теннисного сообщества. В рамках программы будет создан фонд, размер которого, по разным оценкам, составит от 5 до 8 млн долларов. Эти деньги пойдут на помощь игрокам, тренерам и небольшим турнирам. В частности, теннисисты, занимающие в рейтингах ATP и WTA места за пределами первой сотни, смогут рассчитывать на единовременную выплату в размере нескольких тысяч долларов.

«Принципиально, что теннисными федерациями Франции, Великобритании и США уже приняты отдельные решения по финансовой поддержке национальных теннисных экосистем. Это обязательно будет учтено при разработке критериев оказания помощи игрокам, представляющим другие страны»,— приводит слова члена совета директоров ITF, вице-президента Федерации тенниса России (ФТР) Алексея Селиваненко «Коммерсантъ».

Ранее было объявлено, что Французская федерация тенниса выделит на борьбу с преодолением последствий пандемии коронавируса 35 млн евро, Лаун-теннисная ассоциация Великобритании — 20 млн фунтов стерлингов, а Американская теннисная ассоциация — 15 млн долларов.