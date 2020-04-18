Сафина: меня вдохновила победа над Дэвенпорт, и через год я стала первой ракеткой мира

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, победительница US Open — 2007 в парном разряде, призёр Олимпиады-2008 в одиночном разряде российская теннисистка Динара Сафина рассказала, что способствовало её успехам в 2008 году.
«Когда видишь теннисистку по телевизору, а потом встречаешься с ней на корте, нелегко противостоять своему кумиру. Но потом вы играете на одних и тех же соревнованиях, и ты начинаешь понимать, что способна обыграть её. Последний раз мы с Линдсей Дэвенпорт встречались в 2008 году на турнире в Майами. Она возвращалась после рождения ребёнка, но играла очень здорово. Мне удалось победить, и мой тренер признался, что я играла просто невероятно.
Тот успех очень вдохновил меня, я перестала сомневаться в себе. Именно тогда я показала свои лучшие результаты: завоевала трофей в Берлине и впервые дошла до финала «Шлема». Через год после той победы над Дэвенпорт я стала первой ракеткой мира.
Теперь мы с ней завершили карьеры, но иногда встречаемся в матчах легенд. У неё большая семья, и я очень за неё рада. Здорово, что в детстве я выбрала такого кумира", — приводит слова Сафиной пресс-служба WTA.
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