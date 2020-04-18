Сабатини — о победе над Шараповой: спустя 30 лет завоевала титул, даже не выходя из дома

Бывшая третья ракетка мира как в одиночном, так и в парном разряде, чемпионка US Open — 1990, аргентинская теннисистка Габриэла Сабатини прокомментировала свою победу в виртуальном US Open.

«Спустя 30 лет я вновь завоевала титул, даже не выходя из дома. Спасибо всем фанатам, которые голосовали за меня», — написала Сабатини на своей странице в «Твиттере».

В финале виртуального розыгрыша US Open Сабатини обыграла россиянку Марию Шарапову. Победительница определялась с помощью голосования в соцсетях Открытого чемпионата США

Сабатини в ходе турнира победила Серену Уильямс, Крис Эверт, Ким Клейстерс и Эверт. Шарапова на пути к финалу одолела Маргарет Корт, Жюстин Энен, Мартину Навратилову и Штеффи Граф.



Участниками виртуальных турниров US Open стали победители соревнования прошлых лет. Шарапова выиграла US Open в 2006 году.