Сабатини — о победе над Шараповой: спустя 30 лет завоевала титул, даже не выходя из дома

Бывшая третья ракетка мира как в одиночном, так и в парном разряде, чемпионка US Open — 1990, аргентинская теннисистка Габриэла Сабатини прокомментировала свою победу в виртуальном US Open.
«Спустя 30 лет я вновь завоевала титул, даже не выходя из дома. Спасибо всем фанатам, которые голосовали за меня», — написала Сабатини на своей странице в «Твиттере».
В финале виртуального розыгрыша US Open Сабатини обыграла россиянку Марию Шарапову. Победительница определялась с помощью голосования в соцсетях Открытого чемпионата США
Сабатини в ходе турнира победила Серену Уильямс, Крис Эверт, Ким Клейстерс и Эверт. Шарапова на пути к финалу одолела Маргарет Корт, Жюстин Энен, Мартину Навратилову и Штеффи Граф.
Участниками виртуальных турниров US Open стали победители соревнования прошлых лет. Шарапова выиграла US Open в 2006 году.
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