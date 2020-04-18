Джокович: сейчас меня мало интересует теннис

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о перспективах спорта в ситуации с пандемией коронавируса.

«Я готов играть в данный момент, но считаю, что прежде, чем это станет возможным, пройдёт несколько месяцев. Не мы принимаем решение, играть со зрителями или без, потому что здоровье гораздо важнее, чем спорт. Теннис сейчас интересует меня мало. Я тренируюсь дома каждый день, чтобы не отвыкать от физических нагрузок. Ситуация с коронавирусом в мире очень серьёзная, множество людей страдает от такой жуткой реальности. Теннис сейчас не имеет особого значения, но мы в Совете игроков каждый день обсуждаем направления, в которых будет двигаться наш спорт», — приводит слова Джоковича El Periodico.