Александр Зверев: сейчас даже теннис по телевизору будет в радость

Немецкий теннисист, полуфиналист Открытого чемпионата Австралии-2020 Александр Зверев прокомментировал возможность проведения турниров при закрытых дверях.
«Конечно, все спортсмены любят выступать при полных трибунах, но после такого кризиса даже возможность посмотреть теннис по телевизору будет в радость. Это лучше, чем полностью отменить сезон. Я за то, чтобы проводить матчи за закрытыми дверями, пока ситуация с коронавирусом не позволит нам снова играть при нормальных условиях.
Что касается проведения «Ролан Гаррос» сразу после US Open, конечно, странно играть два крупных турнира так близко друг к другу. Но если удастся провести оба турнира, игроки будут рады сыграть и там, и там. После новостей об отменах и переносах соревнований мы будем счастливы сыграть и во Франции, и в США", — приводит слова Зверева L'Equipe.
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