Новак Джокович с женой сделали пожертвование в пользу больниц в Бергамо
Сербский теннисист Новак Джокович и его супруга Елена сделали пожертвование в пользу больниц итальянских городов Тревильо и Романо-ди-Ломбардия в провинции Бергамо, наиболее пострадавшей от эпидемии коронавируса, сообщает Le Repubblica.
Сумма собранных средств не уточняется. Деньги пошли на приобретение медицинского оборудования, халатов, масок, респираторов и других средств индивидуальной защиты.
Италия стала одной из наиболее пострадавших от COVID-19 стран Европы. На сегодня в Италии зафиксировано 172 434 случае заражения коронавирусом, 42 727 человек выздоровели, 22 745 человек скончались. Всего в мире зафиксировано 2 240 191 случай коронавируса, 568 343 человека выздоровели, 153 822 человека скончались.
Джокович: сейчас меня мало интересует теннис
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