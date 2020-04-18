Тренер Вавринки: плакали со Стэном в раздевалке перед финалом US Open 2016

Магнус Норман, тренер швейцарского теннисистка Стэна Вавринки, вспомнил, как настраивал подопечного на финал US Open в 2016 году. Тогда Вавринка в финале обыграл серба Новака Джоковича.

«Перед матчами не говорю Стэну о тактике и прочих вещах, это может его перегрузить. Важно донести свои мысли сжато и чётко.

Перед финалом US Open в 2016 году говорили с ним в раздевалке. Сказал Стэну, что горжусь его выступлением. Летом мы проделали большую работу, но результаты не были блестящими. Я говорил, что горжусь им. Видимо, тогда Стэн очень волновался, плакал, и я тоже начал плакать.

Матч уже должен был начаться, арбитр объявлял об этом, а мы плакали в раздевалке. Этот момент помог нам справиться с ситуацией. Стэн вышел на корт и выдал лучший матч в карьере», — цитирует Нормана Tennis With an Accent.