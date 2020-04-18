Тренер Вавринки: плакали со Стэном в раздевалке перед финалом US Open 2016

Магнус Норман, тренер швейцарского теннисистка Стэна Вавринки, вспомнил, как настраивал подопечного на финал US Open в 2016 году. Тогда Вавринка в финале обыграл серба Новака Джоковича.
«Перед матчами не говорю Стэну о тактике и прочих вещах, это может его перегрузить. Важно донести свои мысли сжато и чётко.
Перед финалом US Open в 2016 году говорили с ним в раздевалке. Сказал Стэну, что горжусь его выступлением. Летом мы проделали большую работу, но результаты не были блестящими. Я говорил, что горжусь им. Видимо, тогда Стэн очень волновался, плакал, и я тоже начал плакать.
Матч уже должен был начаться, арбитр объявлял об этом, а мы плакали в раздевалке. Этот момент помог нам справиться с ситуацией. Стэн вышел на корт и выдал лучший матч в карьере», — цитирует Нормана Tennis With an Accent.
- 18 апреля 2020
-
09:55
-
09:48
-
08:11
-
06:29
-
05:50
-
01:01
-
00:20
- 17 апреля 2020
-
22:38
-
22:02
-
20:22
-
20:03
-
17:29
-
15:00
-
13:16
-
11:17
-
00:58
-
00:43
- 16 апреля 2020
-
23:30
-
21:38
-
15:36
-
13:23
-
11:12
- 15 апреля 2020
-
23:12
-
20:50
-
19:14
-
16:27
-
15:04
-
13:35
-
11:17
-
09:20
-
00:58
- 14 апреля 2020
-
23:53
-
22:46
-
20:55
-
19:26