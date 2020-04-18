«Он меня хорошо кормил». С. Уильямс рассказала, почему влюбилась в Оганяна

Американская теннисистка Серена Уильямс ответила на вопросы подписчиков в своём «инстаграме». Один из вопросов был посвящён взаимоотношениям бывшей первой ракетки мира и её мужа, бизнесмена Алекса Оганяна.
«Почему ты влюбилась в своего муженька?» — спросил один из подписчиков.
«Он меня хорошо кормил», — ответила спортсменка.
18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.
В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По состоянию на 16 апреля коронавирусом в мире заразилось более 2 млн человек. Умерло более 134 тыс. заразившихся, ещё около 515 тыс. выздоровело.
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