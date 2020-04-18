Зверев: если бы не кризис, лидерство в мировом теннисе уже перешло бы к молодым игрокам

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о влиянии паузы в туре на расклад сил в мировом теннисе. По словам Зверева, молодые игроки уже могли бы потеснить Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.
«Думаю, если бы не этот кризис, мы бы уже стали свидетелями того, как лидерство переходит к молодому поколению — Доминику Тиму, Стефаносу Циципасу, Даниилу Медведеву или мне. По крайней мере, кто-то из молодых игроков в нынешнем сезоне выиграл бы турнир «Большого шлема».
Конец прошлого года показал, что смена поколений приближается. В полуфинал Итогового турнира ATP пробились Федерер и три молодых игрока. Но теперь из-за кризиса всё снова под вопросом. Думаю, Новак, Роджер и Рафа вернутся предельно мотивированными и свежими», — цитирует Зверева L’Equipe.
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