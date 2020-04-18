Джокович, Надаль и Федерер предложили игрокам из топ-100 помочь нерейтинговым теннисистам

Сербский теннисист Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер предложили ведущим игрокам мира помочь нерейтинговым теннисистам, которые оказались в сложной ситуации из-за приостановки сезона. Игроки из-за пределов топ-100 фактически лишились источников к существованию. Предложения «Большой тройки» опубликовал в своём «твиттере» редактор Sports Illustrated Джон Вертхейм.
Авторы инициативы предлагают вложиться в фонд помощи нерейтинговым игрокам. Теннисисты из топ-5 перечислят по $ 30 тыс., игроки с 6-го по 10-е места — по $ 20 тыс. и т.д.
Кроме того, ATP и организаторы турниров «Большого шлема» перечислят в фонд ещё по $ 500 000. Этих средств хватит, чтобы распределить игрокам по $ 10 тыс. Помощь предлагается оказать теннисистам, занимающим места с 250-го по 700-е.
18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.
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