«Рисовала сама, пока не вмешался художник». Ястремская рассказала о своём мультфильме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о создании мультфильма, посвящённого угрозе коронавируса. Спортсменка призналась, что сначала сама рисовала мультик.

«Мультфильм создала наша команда. Каждый член команды — отличный специалист. Сама сперва рисовала, но потом художник показал мне собственное видение. Оно, несомненно, было лучше.

Считаю себя довольно талантливым драматургом, мне нравится придумывать сценарии. Думаю, могла бы стать сценаристом.

На реализацию проекта ушло восемь дней. Старались работать быстро, ведь проект должен быть актуальным. Зрители должны понимать опасность коронавируса», — приводит слова Ястремской пресс-служба тура.

Видео доступно на канале Dayana Yastremska в YouTube.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.