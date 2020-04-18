Титулы Шараповой и Федерера, последний турнир Андре Агасси. Сетки US Open 2006

В статистическую базу «Чемпионата» добавлены сетки US Open 2006.
US Open 2006. Женщины. Турнирная сетка
US Open 2006. Мужчины. Турнирная сетка
Женский турнир стал очень успешным для представительниц России. В сетке на 128 человек было 19 россиянок. До 3-го круга добралось 10 из них, до 1/8 финала – пять, до четвертьфинала – три. Чемпионкой в итоге стала 19-летняя Мария Шарапова, которая в полуфинале и финале обыграла два первых номера посева – француженку Амели Моресмо и бельгийку Жюстин Энен, причём Моресмо проиграла два сета (первый и третий) под ноль.
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Мужской турнир тоже стал очень успешным для российских теннисистов. Сразу двое – Михаил Южный и Николай Давыденко – стали полуфиналистами, причём Михаил выбил из сетки Рафаэля Надаля. А Давыденко убрал с дороги Энди Маррея и Томми Хааса (отыгравшись со счёта 0:2 по сетам).
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Финал разыграли Роджер Федерер и Энди Роддик. У швейцарца это был 3-й титул в Нью-Йорке из пяти подряд. Турнир стал примечателен ещё и тем, что был последним в продолжительной и успешной карьере бывшей первой ракетки мира обладателя «Карьерного шлема» американца Андре Агасси. Последний матч в карьере Андре сыграл с немцем Бенджамином Беккером.
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