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Титулы Шараповой и Федерера, последний турнир Андре Агасси. Сетки US Open 2006

Титулы Шараповой и Федерера, последний турнир Андре Агасси. Сетки US Open 2006
Теннис / Большой шлем 0

В статистическую базу «Чемпионата» добавлены сетки US Open 2006.

US Open 2006. Женщины. Турнирная сетка
US Open 2006. Мужчины. Турнирная сетка

Женский турнир стал очень успешным для представительниц России. В сетке на 128 человек было 19 россиянок. До 3-го круга добралось 10 из них, до 1/8 финала – пять, до четвертьфинала – три. Чемпионкой в итоге стала 19-летняя Мария Шарапова, которая в полуфинале и финале обыграла два первых номера посева – француженку Амели Моресмо и бельгийку Жюстин Энен, причём Моресмо проиграла два сета (первый и третий) под ноль.

US Open (ж). 1/2 финала
07 сентября 2006, четверг
Амели Моресмо
Франция
Амели Моресмо
А. Моресмо
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		6 0
6 		4 6
         
Мария Шарапова
Россия
Мария Шарапова
М. Шарапова
US Open (ж). Финал
09 сентября 2006, суббота
Мария Шарапова
Россия
Мария Шарапова
М. Шарапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Жюстин Энен
Бельгия
Жюстин Энен
Ж. Энен

Мужской турнир тоже стал очень успешным для российских теннисистов. Сразу двое – Михаил Южный и Николай Давыденко – стали полуфиналистами, причём Михаил выбил из сетки Рафаэля Надаля. А Давыденко убрал с дороги Энди Маррея и Томми Хааса (отыгравшись со счёта 0:2 по сетам).

US Open (м). 4-й круг
03 сентября 2006, воскресенье
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		7 3 0  
6 		5 6 6  
             
Николай Давыденко
Россия
Николай Давыденко
Н. Давыденко
US Open (м). 1/4 финала
05 сентября 2006, вторник
Томми Хаас
Германия
Томми Хаас
Т. Хаас
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 3 4 4
4 		6 3 6 6 6
             
Николай Давыденко
Россия
Николай Давыденко
Н. Давыденко
US Open (м). 1/4 финала
05 сентября 2006, вторник
Михаил Южный
Россия
Михаил Южный
М. Южный
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		5 7 7 6  
3 		7 6 5 1  
             
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Финал разыграли Роджер Федерер и Энди Роддик. У швейцарца это был 3-й титул в Нью-Йорке из пяти подряд. Турнир стал примечателен ещё и тем, что был последним в продолжительной и успешной карьере бывшей первой ракетки мира обладателя «Карьерного шлема» американца Андре Агасси. Последний матч в карьере Андре сыграл с немцем Бенджамином Беккером.

US Open (м). 3-й круг
01 сентября 2006, пятница
Андре Агасси
США
Андре Агасси
А. Агасси
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		7 7 4 5  
7 		6 4 6 7  
             
Бенджамин Беккер
Германия
Бенджамин Беккер
Б. Беккер
US Open (м). Финал
10 сентября 2006, воскресенье
Роджер Федерер
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 7 6  
2 		6 5 1  
             
Энди Роддик
США
Энди Роддик
Э. Роддик
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Титулы Надаля и Янкович, финал Кузнецовой, полуфинал Давыденко. Сетки Рима-2007
Золото Николаса Массу и Жюстин Энен. Сетки Олимпиады в Афинах-2004
Золото Кафельникова и Винус, серебро Дементьевой. Сетки Олимпиады в Сиднее-2000
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