Тренер Южного: если надежда на возобновление сезона рухнет, у игроков наступит апатия

Личный тренер бывшей восьмой ракетки мира Михаила Южного Борис Собкин высказал мнение, что ситуация с приостановкой сезона ничем не напоминает межсезонье.

«Все находятся в разных условиях. У одних есть личный корт на загородном участке, а другие сидят в городских квартирах. В некоторых странах режим изоляции постепенно ослабляется, а в той же Сербии по-прежнему жёсткий карантин. Тренироваться, системно поддерживать физическую форму, конечно, надо, но и перебарщивать с нагрузками нельзя. Полноценную подготовку следует начинать как раз примерно за полтора месяца до возобновления сезона, о чем, разумеется, будет объявлено заранее. Иначе спортсмен может быть убит нагрузками и одновременно отсутствием желания что-то делать.

Насколько важно начать выступать хотя бы осенью, а не в следующем сезоне? Очень важно. Чем дольше перерыв, тем тяжелее теннисистам. Пока ещё остается надежда на возобновление турниров в этом году, но если она рухнет, у многих игроков наступит полная апатия. Это ведь как болезнь с неясным исходом — чем она дольше продолжается, тем сложнее с ней сражаться. Если в этом году хоть где-то начнут играть, будет большое счастье», — приводит слова Собкина «Коммерсантъ».