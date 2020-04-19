Вавринка назвал Джоковича «злодеем» рядом с «хорошими парнями» Федерером и Надалем

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, и швейцарец Стэн Вавринка в совместном прямом эфире в «Инстаграме» и обсудили, почему когда Джокович играет с Роджером Федерером или Рафаэлем Надалем, за них всегда болеют больше



Джокович: Не возражаю, когда болеют за моего соперника, если при этом зрители не проявляют неуважения ко мне. Если же кто-то неуважительно себя ведёт, я могу завестись и отреагировать не очень красиво. Не горжусь такой своей реакцией по отношению к зрителям, но все мы люди и подвержены эмоциям.

В молодости меня это задевало, я думал, что это несправедливо, что достоин большей поддержки. Тогда я тратил на это слишком много энергии, но с опытом принял это как данность и почувствовал большое облегчение. Освободилась энергия, которую я смог направить на более конструктивные вещи.

Например, в прошлом году на Уимблдоне большинство зрителей поддерживало Роджера, и это нормально. Он великий чемпион и очень популярен во всем мире, так что я не рассчитываю на поддержку публики, когда играю с ним. Такая же ситуация и с Рафой. Мне трудно сказать, почему так, я не считаю, что делаю что-то такое, что отталкивает от меня болельщиков. Вероятно, дело в том, что Роджер Федерер и Рафаэль Надаль — великие теннисисты и очень харизматичные люди. С одной стороны, мне повезло играть с ними в одну эпоху, с другой — не очень.

Вавринка: Думаю, что в молодости ты, как и все мы, был немного другим. Когда ты пришёл в теннис, они уже были звёздами и хорошими парнями. Но в жизни, как и в кино, обязательно должен быть злодей. Говорю это со всем уважением к тебе. Наверное, это началось, когда ты только становился топом, а они уже были.

Джокович: Да, так и есть. В молодости мне казалось, что я один против всех. Было нелегко, но это мотивировало меня бороться, побеждать, доказывать. Со временем мое мироощущение изменилось. Сейчас я иначе реагирую на внешние обстоятельства.