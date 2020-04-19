Новак Джокович рассказал, что начнёт изучать русский язык на карантине

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, чем собирается заняться во время карантина, который был введён из-за пандемии коронавируса. В частности, серб отметил, что планирует освоить несколько языков.

«Начнём с русского. Нужно поправляться во французском, а также немного в немецком, — приводит слова Джоковича Media Referee

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 158 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 590 тыс.