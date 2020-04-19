Патрик Макинрой заявил об излечении от коронавируса
Бывший американский теннисист Патрик Макинрой, брата легендарного Джона Макинроя, у которого в конце марта был обнаружен коронавирус, рассказал о своём состоянии.
«Отличные новости для меня и моей жены Мелиссы. Утром мы получили результаты на COVID-19 — у обоих отрицательные результаты. Мы оба прошли тест, не выходя из машины, — на этот раз он был лучше организован. Было шесть полос вместо двух, помогало гораздо больше людей, очень чётко была организованная процедура», — заявил бывший капитан сборной США на Кубке Дэвиса в своём «твиттере».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 160 тыс. смертей. Излечилось более 598 тыс. человек.
У экс-капитана сборной США Патрика Макинроя подтвердили коронавирус
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