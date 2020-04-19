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Девушки сыграли в теннис, находясь на крышах разных домов

Девушки сыграли в теннис, находясь на крышах разных домов
Теннис 0

Две жительницы итальянской Лигурии нашли забавный способ продолжать тренировки в условиях самоизоляции. Девушки сыграли в теннис, находясь на крышах соседних домов. Видео стало вирусным — за небольшой промежуток времени оно набрало более четырёх миллионов просмотров, а вчера, 18 апреля, ролик был выложен в официальном «твиттере» АТР.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 160 тыс. смертей. Излечилось более 598 тыс. человек.

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