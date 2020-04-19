Элина Свитолина: не знаю, хочу ли ехать в Китай в ближайшие два года

Украинская теннисистка Элина Свитолина оценила возможность возобновления теннисных турниров в 2020 году.



«Моё личное мнение, что в теннис в этом году мы ещё сыграть можем, но уже после сентября. У каждой страны индивидуальный подход к карантину, поэтому всё затянется на длительное время — возможно, до октября.



Китай уже более-менее очухался — возможно, нам предложат сыграть там, но не уверена, что хочу туда ехать в ближайшие два года. Честно говоря, вся эта ситуация сильно их подкосила.



Итоговый в Китае? Не думаю, что он в этом году пройдёт, а если он и состоится в Китае, то сомневаюсь, что наше здоровье будут подвергать опасности», — заявила Свитолина во время интервью для «Большой теннис Украины» в YouTube.



Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 160 тыс. смертей. Излечилось более 598 тыс. человек.

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