Самая известная российская теннисистка, экс первая ракетка мира, победительница пяти турниров «Большого шлема» Мария Шарапова рассказала, как провела вечер накануне дня рождения. Сегодня, 19 апреля, Шараповой исполнилось 33 года.

«Дни рождения по-прежнему самые лучшие! Накануне вечером мы отправились в путешествие на закате солнца, взяли булочки с лобстерами (и спагетти!). И отправились в пляжный домик друзей, с которыми даже не удалось обняться или поговорить. Я загадала желание, глядя на волны, и поехали обратно. Напевая Red Hot Chilli Peppers, съели кусочки медового торта, которые мы с мамой испекли, потому что мне не разрешили есть настоящий торт до сегодняшнего дня! Спасибо за воздушные шары на день рождения! Но, кажется, мы потеряли несколько на обратном пути», — написала Шарапова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Марии Шараповой.

26 февраля 2020 года Мария Шарапова объявила о завершении карьеры в колонке, опубликованной одновременно в Vogue и Vanity Fair.