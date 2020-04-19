Польский теннисист принял участие в челлендже «пол — это лава»

23-летний польский теннисист Хуберт Хуркач на карантине принял участие в популярном челлендже #floorislavachallenge (пол — это лава). Участник должен пройти по своей квартире, не наступая на пол.

Хуркач привнёс в свой проход элементы тенниса: отработал удары в стенку, в том числе и между ног, сбил теннисным мячом пирамиду из стаканчиков, покрутил ракетку на пальце и отбросил её в траву. Завершил свой маршрут Хуркач, упав в кровать.

Видео прохода Хуберта Хуркача по квартире можно посмотреть на «Чемпионате».

23-летний Хуркач занимает 29-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В его активе победа на одном турнире АТР. В 2019 году Хуркач выиграл соревнования в Уинстон-Сейлеме.