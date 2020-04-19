Польский теннисист принял участие в челлендже «пол — это лава»
23-летний польский теннисист Хуберт Хуркач на карантине принял участие в популярном челлендже #floorislavachallenge (пол — это лава). Участник должен пройти по своей квартире, не наступая на пол.
Хуркач привнёс в свой проход элементы тенниса: отработал удары в стенку, в том числе и между ног, сбил теннисным мячом пирамиду из стаканчиков, покрутил ракетку на пальце и отбросил её в траву. Завершил свой маршрут Хуркач, упав в кровать.
Видео прохода Хуберта Хуркача по квартире можно посмотреть на «Чемпионате».
23-летний Хуркач занимает 29-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В его активе победа на одном турнире АТР. В 2019 году Хуркач выиграл соревнования в Уинстон-Сейлеме.
Читайте также
- 19 апреля 2020
-
23:19
-
22:25
-
20:15
-
16:47
-
16:23
-
16:05
-
15:01
-
14:39
-
12:07
-
09:32
-
08:41
-
02:41
-
00:17
- 18 апреля 2020
-
20:54
-
17:41
-
14:14
-
13:58
-
12:35
-
11:20
-
09:55
-
09:48
-
08:11
-
06:29
-
05:50
-
01:01
-
00:20
- 17 апреля 2020
-
22:38
-
22:02
-
20:22
-
20:03
-
17:29
-
15:00
-
13:16
-
11:17
-
00:58
Партнерский контент