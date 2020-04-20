Роддик: заморозка рейтинга – это ужасно для Джоковича

Бывшая первая ракетка мира Энди Роддик прокомментировал ситуацию с рейтингом ATP, который был заморожен из-за приостановки теннисного сезона. На данный момент серб Новак Джокович является первой ракеткой мира, в его активе 10 220 очков. Испанец Рафаэль Надаль располагается на второй строчке рейтинга (9850).
«В теннис играют ради победы, но невозможно набрать очки в матчах, которые не сыграл. Новак может получить травму в любой момент, а Рафа выиграет «Мастерс», грунтовый турнир и возглавит рейтинг.
Это ужасно для Новака, но нельзя делать какие-то допущения и отдавать должное за то, что ещё не произошло», — приводит слова Роддика Tennis World USA со ссылкой на Tennis Channel.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
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