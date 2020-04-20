«Папа, надень свою юбку!» Дочери Энди Маррея подобрали ему наряд

Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей опубликовал забавную фотографию на своей странице в «Инстаграме», на которой он позирует в шотландском национальном килте и с игрушечной короной на голове.

«Когда твои дочери хотят поиграть и выбрать наряд и говорят: «Папа, надень свою юбку!». Я пытался объяснить, что это килт, но они убеждали меня, что это однозначно юбка», — написал Маррей.

Посмотреть фотографию можно на странице Энди Маррея в "Инстаграме".

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Маррей не принимал участия в турнирах с ноября 2019 года из-за травмы. Тогда он выступал за сборную Великобритании на Кубке Дэвиса.