Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

«Папа, надень свою юбку!» Дочери Энди Маррея подобрали ему наряд

«Папа, надень свою юбку!» Дочери Энди Маррея подобрали ему наряд
Теннис / ATP 0

Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей опубликовал забавную фотографию на своей странице в «Инстаграме», на которой он позирует в шотландском национальном килте и с игрушечной короной на голове.

«Когда твои дочери хотят поиграть и выбрать наряд и говорят: «Папа, надень свою юбку!». Я пытался объяснить, что это килт, но они убеждали меня, что это однозначно юбка», — написал Маррей.

Посмотреть фотографию можно на странице Энди Маррея в "Инстаграме".

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Маррей не принимал участия в турнирах с ноября 2019 года из-за травмы. Тогда он выступал за сборную Великобритании на Кубке Дэвиса.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020