«Папа, надень свою юбку!» Дочери Энди Маррея подобрали ему наряд

Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей опубликовал забавную фотографию на своей странице в «Инстаграме», на которой он позирует в шотландском национальном килте и с игрушечной короной на голове.
«Когда твои дочери хотят поиграть и выбрать наряд и говорят: «Папа, надень свою юбку!». Я пытался объяснить, что это килт, но они убеждали меня, что это однозначно юбка», — написал Маррей.
Посмотреть фотографию можно на странице Энди Маррея в "Инстаграме".
Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
Маррей не принимал участия в турнирах с ноября 2019 года из-за травмы. Тогда он выступал за сборную Великобритании на Кубке Дэвиса.
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