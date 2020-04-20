Карлович: Надаль или Федерер? Мне нравятся девушки

41-летний хорватский теннисист Иво Карлович ответил на вопросы подписчиков в своём "твиттере".

«Рафаэль Надаль или Роджер Федерер? Ни тот, ни другой. Мне нравятся девушки.



Лучшая победа и худшее поражение? Лучшая победа — в первом круге Уимблдона в 2003 году над Ллейтоном Хьюиттом, который защищал чемпионский титул. После этого я изменился психологически. Самое болезненное поражение — финал турнира в Вашингтоне в 2016 году против Гаэля Монфиса. После той игры мне буквально снились кошмары целый месяц.



Когда завершу карьеру? Никогда», — написал Карлович.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Надаль: спустя три недели карантина чувствую себя только лучше. Теннис почти не волнует