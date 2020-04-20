Фабио Фоньини: я не уверен, что когда-нибудь вернусь в Азию

11-я ракетка мира, итальянский теннисист Фабио Фоньини прокомментировал приостановку теннисного сезона из-за пандемии коронавируса.

«Сложно представить, как всё будет. Буду честным, я сожалею, что отменены большие турниры, и теннисисты теряют очки, но я не уверен, что когда-нибудь вернусь в Азию. Я бы не поехал на Олимпиаду в Токио в этом году. Мой самый большой страх – не заразиться, а передать вирус. Я не одинок, я отец и муж», — приводит слова Фоньини Corriere della sera.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Ранее Фоньини и его жена Флавия Пеннетта сыграли в теннис через детскую коляску.

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