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Миллман: почему о проблемах нерейтинговых теннисистов задумались только после пандемии?

Миллман: почему о проблемах нерейтинговых теннисистов задумались только после пандемии?
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Джон Миллман прокомментировал ситуацию с нерейтинговыми теннисистами, которые оказались в сложной финансовой ситуации из-за приостановки сезона.

«Если проблема c помощью занимающим с 250-е по 700-е места рейтинга игрокам существовала, почему это поняли только после пандемии? Конечно, спустя много лет роста призовых на топ-уровне, мы могли бы немного расширить их распределение… Проблема уже существовала какое-то время, и значительную часть этого времени нерейтинговые игроки и их заработок не были приоритетом, в отличие от призовых на топ-уровне», — написал Миллман в своём „твиттере“.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

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