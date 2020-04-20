Миллман: почему о проблемах нерейтинговых теннисистов задумались только после пандемии?

Австралийский теннисист Джон Миллман прокомментировал ситуацию с нерейтинговыми теннисистами, которые оказались в сложной финансовой ситуации из-за приостановки сезона.

«Если проблема c помощью занимающим с 250-е по 700-е места рейтинга игрокам существовала, почему это поняли только после пандемии? Конечно, спустя много лет роста призовых на топ-уровне, мы могли бы немного расширить их распределение… Проблема уже существовала какое-то время, и значительную часть этого времени нерейтинговые игроки и их заработок не были приоритетом, в отличие от призовых на топ-уровне», — написал Миллман в своём „твиттере“.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.