Старшие дети Курниковой и Иглесиаса покатались на спине у папы

Популярный испанский певец Энрике Иглесиас на своей странице в «Инстаграме» выложил видео, на котором играет со своими старшими детьми — дочерью Люси и сыном Николасом, которым в декабре 2019 года исполнилось два года. Иглесиас на четвереньках ползает по газону, предлагая детям сесть ему на спину и удержаться, когда папа продолжит движение. У Люси получается лучше, а Николас падает, но не сдаётся.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Кроме Люси и Николаса, у Иглесиаса и российской теннисистки Анны Курниковой есть дочь Маша, которая родилась в феврале 2020 года.
Курникова является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии в парном разряде вместе с представительницей Швейцарии Мартиной Хингис. Кроме того, Анна — самая юная участница Олимпийских игр в истории России среди представителей всех видов спорта. На Олимпиаде 1996 года в Атланте теннисистка дебютировала в возрасте 15 лет и 47 дней. В 2003 году Курникова завершила профессиональную карьеру.
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