Джокович: мне не на что жаловаться. У многих сейчас положение гораздо хуже, чем у меня

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что не может жаловаться на жизнь во время пандемии коронавируса, потому что у многих людей сейчас положение гораздо хуже, чем у него. Вспышка коронавируса застала серба и его семью в Марбелье (Испания).
«Мне не на что жаловаться. В Европе очень много людей, которые проводят карантин в квартирах. У нас же есть дом с красивым садом. Нам очень повезло, что мы находимся в таком положении», — приводит слова Джоковича Eurosport.
Семья Джоковича в ближайшее время не покинет дом в Марбелье, поскольку Испания стала одной из стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, а АТР-тур был приостановлен по меньшей мере до 13 июля.
Ранее Джокович говорил о том, что ему очень нравится проводить время со своей семьёй — женой и двумя детьми.
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