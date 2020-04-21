По мотивам свидания Бушар с болельщиком могут снять фильм

В 2017 году канадская теннисистка Эжени Бушар сходила на свидание с болельщиком Джоном Герке. Она проиграла ему спор в соцсетях и выполнила его условия.
Как сообщает Tennis World, эта история может лечь в основу художественного фильма в жанре романтической комедии. При этом о киностудии, которая будет работать над фильмом, а также о режиссёре, авторе сценария и актёрах ничего неизвестно.
Эжени Бушар начала профессиональную карьеру в 2008 году. Самое высокое место в рейтинге WTA, на которое она поднималась — пятое в 2014 году. Наивысшее достижение Бушар в турнирах «Большого шлема» — финал Уимблдонского турнира 2014 года, в котором она уступила чешской теннисистке Петре Квитовой. Также Бушар играла в полуфиналах Открытых чемпионатов Франции и Австралии.
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