Кирьос: я не испытываю ненависти к Джоковичу

Вчера, 20 апреля, австралийский теннисист Ник Кирьос провёл прямой эфир в «Инстаграме» с соотечественником Танаси Коккинакисом. Во время трансляции Кирьос высказался о первой ракетке мира Новаке Джоковиче. В прошлом Кирьос не раз критически отзывался о сербском теннисисте.
«Я не испытываю ненависти к кому-либо вообще. Я могу признать, что все люди разные. Мне не нравятся некоторые вещи, которые делает Джокович, но я не испытываю к нему ненависти», — приводит слова Кирьоса Tennis World USA.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
Ранее Кирьос сделал татуировку с изображением баскетболистов Коби Брайанта и Леброна Джеймса.
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