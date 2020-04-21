Кирьос: я не испытываю ненависти к Джоковичу

Вчера, 20 апреля, австралийский теннисист Ник Кирьос провёл прямой эфир в «Инстаграме» с соотечественником Танаси Коккинакисом. Во время трансляции Кирьос высказался о первой ракетке мира Новаке Джоковиче. В прошлом Кирьос не раз критически отзывался о сербском теннисисте.

«Я не испытываю ненависти к кому-либо вообще. Я могу признать, что все люди разные. Мне не нравятся некоторые вещи, которые делает Джокович, но я не испытываю к нему ненависти», — приводит слова Кирьоса Tennis World USA.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Ранее Кирьос сделал татуировку с изображением баскетболистов Коби Брайанта и Леброна Джеймса.