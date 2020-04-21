«История дружбы». Андрей Рублёв показал детское фото с Александром Зверевым

Российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» совместную фотографию с немцем Александром Зверевым и поздравил его с днём рождения. Вчера, 20 апреля, Звереву исполнилось 23 года.

«История дружбы. С днём рождения, дорогой», — написал Рублёв.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

В рейтинге ATP, замороженном из-за приостановки сезона, Рублёв занимает 14-е место. Впервые в топ-15 рейтинга оказались сразу три теннисиста из России: Рублёв, Даниил Медведев (5) и Карен Хачанов (15).