Роджер Федерер рассказал, как проходит его восстановление после операции

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер во время прямого эфира в «Инстаграме» рассказал, как проходит его восстановление после операции, которую он перенёс в феврале.

«С коленом всё в порядке. Первые шесть недель были действительно хорошими, потом восстановление немного замедлилось. Сейчас ситуация вновь становится лучше, но у меня есть много времени, поэтому я не волнуюсь и не тороплюсь.



Если в нынешней ситуации и есть что-то хорошее, то это большое количество времени. В конце концов, неважно, когда я восстановлюсь, если с моим коленом всё будет хорошо. Я отрабатываю удары со стеной, делаю упражнения. Всё нормально, я счастлив», — приводит слова Федерера Ubitennis.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Ранее Федерер запустил собственный челлендж в социальных сетях.