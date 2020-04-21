Роджер Федерер рассказал, как проходит его восстановление после операции

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер во время прямого эфира в «Инстаграме» рассказал, как проходит его восстановление после операции, которую он перенёс в феврале.
«С коленом всё в порядке. Первые шесть недель были действительно хорошими, потом восстановление немного замедлилось. Сейчас ситуация вновь становится лучше, но у меня есть много времени, поэтому я не волнуюсь и не тороплюсь.
Если в нынешней ситуации и есть что-то хорошее, то это большое количество времени. В конце концов, неважно, когда я восстановлюсь, если с моим коленом всё будет хорошо. Я отрабатываю удары со стеной, делаю упражнения. Всё нормально, я счастлив», — приводит слова Федерера Ubitennis.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
Ранее Федерер запустил собственный челлендж в социальных сетях.
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