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Чилиец Джарри, отстранённый из-за допинга, сможет вернуться к соревнованиям в ноябре

Чилиец Джарри, отстранённый из-за допинга, сможет вернуться к соревнованиям в ноябре
Теннис / ATP 0

Чилийский теннисист Николас Джарри, который был отстранён в январе за употребление допинга, сможет вернуться к соревнованиям в ноябре этого года. Об этом Джарри сообщил в своём "твиттере".

«Я рад с чистой совестью сообщить, что мы смогли доказать, что запрещённые препараты, найденные в моей пробе, содержались в моих витаминах, произведённых в бразильской лаборатории. В связи с этим я смирился и принял предложение ITF об отстранении на 11 месяцев. Я вновь смогу соревноваться в ноябре. Если бы эти разбирательства продлились дольше, это бы принесло только стресс и неопределённость в моё профессиональное будущее», — написал Джарри.

В допинг-пробе, которую Джарри сдал 19 ноября 2019 года во время участия в финале Кубка Дэвиса, были найдены метоболиты лигандрола и станозолола. Срок отстранения 24-летнего теннисиста начинается с 14 января.

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