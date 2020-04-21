Рафаэль Надаль надеется вскоре стать отцом

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль во время прямого эфира в "Инстаграме" заявил, что надеется в скором времени стать отцом.
Во время эфира к трансляции присоединился британский теннисист Энди Маррей. Британец рассказал, что во время карантина ему приходится каждый день просыпаться в 6 утра из-за маленьких детей.
«Наслаждайся сном по ночам, пока у тебя нет детей», — сказал Маррей.
«Я надеюсь оказаться в твоей ситуации не в самом далёком будущем», — ответил Надаль.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
Смотрите видео, как Надаль ударился головой о дверной косяк, разминаясь перед матчем на Уимблдоне.
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