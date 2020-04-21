Белинда Бенчич: мне не важно, играть в Мадриде на настоящем корте или на виртуальном

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич примет участие в виртуальной версии турнира в Мадриде, которая пройдёт с 27 по 30 апреля. Профессиональные теннисисты будут соревноваться в видеоигре Tennis World Tour.
«Мне не терпится посоревноваться на виртуальном турнире в Мадриде в этом месяце. Мне не важно, пройдёт он на настоящем корте или на виртуальном, как в этот раз. Я люблю всё, что связано с теннисом и соревноваться, поэтому это отличная возможность попробовать что-то новое», — приводит слова Бенчич официальный сайт WTA.
В турнире также примут участие Элина Свитолина, Виктория Азаренко, Эжени Бушар, Кики Бертенс, Кристина Младенович и другие.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
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