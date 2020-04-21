Алексей Селиваненко: теннисисты не должны получать двойную финансовую помощь

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко рассказал о сложностях финансовой помощи игрокам во время пандемии коронавируса и прокомментировал инициативу «Большой тройки» поддержать нерейтинговых игроков.
«При распределении денег из благотворительных ресурсов всегда приходится учитывать множество критериев. Например, в данном случае следует избежать ситуации, при которой игроки некоторых стран получат двойную помощь — как из общего фонда, так и от национальной федерации. По-прежнему актуален вопрос, какое место должен занимать игрок, чтобы иметь право рассчитывать на помощь. Но то, что главные теннисные институты в сложившихся условиях объединяются для решения общих проблем, свидетельствует об их желании объединить усилия для выхода из кризиса и дальнейшего сближения», — приводит слова Селиваненко «Коммерсантъ».
Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
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