Тим, Андрееску и Плишкова присоединились к числу участников виртуального турнира в Мадриде

Австриец Доминик Тим, японец Кей Нисикори, канадка Бьянка Андрееску и чешка Каролина Плишкова присоединились к участникам виртуального «Мастерса» в Мадриде, который пройдёт с 27 по 30 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Профессиональные теннисисты будут соревноваться в видеоигре Tennis World Tour. Всего в турнире примут участие по 16 представителей ATP и WTA туров.

ATP: Энди Маррей, Люка Пуй, Рафаэль Надаль, Джон Иснер, Давид Гоффен, Карен Хачанов, Гаэль Монфис, Фабио Фоньини, Александр Зверев, Диего Шварцман, Давид Феррер, Фрэнсис Тиафо, Доминик Тим, Кей Нисикори.

WTA: Анжелика Кербер, Карла Суарес-Наварро, Кики Бертенс, Фиона Ферро, Эжени Бушар, Кристина Младенович, Виктория Азаренко, Мэдисон Кис, Элина Свитолина, Йоханна Конта, Белинда Бенчич, Сорана Кырстя, Бьянка Андрееску, Каролина Плишкова.

Имена оставшихся четверых участников станут известны позднее.