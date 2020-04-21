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Павлюченкова позагорала в розовом купальнике с ракеткой в руках

Павлюченкова позагорала в розовом купальнике с ракеткой в руках
Теннис / WTA 0

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова опубликовала на своей странице в "Инстаграме" новое фото. Теннисистка лежит на шезлонге в розовом купальнике, в её руках находится ракетка.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.

В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По состоянию на 21 апреля коронавирусом в мире заразилось более 2,5 млн человек. Умерло более 171 тыс. заразившихся, ещё около 659 тыс. выздоровело.

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