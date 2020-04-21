Федерер — о восстановлении колена: когда вернусь, не особо важно

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о восстановлении после травмы колена, из-за которой он был вынужден взять паузу в выступлениях.
«В целом всё окей. Первые шесть недель восстановления прошли отлично, но потом процесс замедлился. Впрочем, сейчас всё снова в полном порядке. Главное, на меня ничто не давит, никакой спешки — в нынешних условиях времени достаточно. Главное, чтобы всё было в порядке, а когда вернусь на корт, не особо важно. Сейчас я всем удовлетворён.
Да, после второй операции процесс проходит легче, но третьего вмешательства не хотел бы», — заявил Роджер во время совместной трансляции в «инстаграме» с испанцем Рафаэлем Надалем.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 171 тыс. смертей. Излечилось более 659 тыс. человек.
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