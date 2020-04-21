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Надаль: я не могу играть правой рукой, это миф

Надаль: я не могу играть правой рукой, это миф
Теннис / ATP 0

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль рассказал, почему играет левой рукой, тогда как в повседневной жизни является правшой. Ранее в СМИ муссировалась информация, что уроженец Манакора начал играть левой, чтобы создавать больше неприятностей соперникам, которые преимущественно являются правшами.

«Не могу играть правой, поэтому все эти истории — миф. Да, в жизни всё делаю правой, левой лишь играю в теннис и футбол.

Когда начинал играть, имел не только двуручный бэкхенд, но и форхед. Тогда никто не мог понять, правша я или левша. Как бы то ни было, правой рукой играть в теннис я не могу», — заявил Рафаэль Надаль во время совместной трансляции в «инстаграме» со швейцарцем Роджером Федерером.

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