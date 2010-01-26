Кириленко: в какой-то момент у меня болело всё тело

Россиянка Мария Кириленко, проигравшая китаянке Чжэн Цзе в четвертьфинале Australian Open, рассказала о причинах неудачи.

«В начале матча у меня всё было нормально. Но после трёх геймов, а очки разыгрывались очень долго, у меня появилась боль в правой ноге. Далее врач перебинтовал ногу. Через 5 минут я уже что-то чувствовала в левой ноге. В общем, можно сказать, что боль у меня была по всему телу.

Тем не менее, я проиграла сегодня не из-за боли в ногах, а из-за того, что она играла намного лучше меня», — цитирует Кириленко официальный сайт турнира.